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Бобровская Жанна Владимировна
6.9
3
Бобровская Жанна Владимировна
Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1993 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
Сертификат - терапия –от 15.10. 2014, - до 15.10.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
3 отзыва
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