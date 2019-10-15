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  3. Бобровская Жанна Владимировна
Бобровская Жанна Владимировна
6.9
3

Бобровская Жанна Владимировна

Терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Высшее медицинское Хабаровский медицинский институт, 1993 год. Специальность- лечебное дело, квалификация- врач лечебник
  • Сертификат - терапия –от 15.10. 2014, - до 15.10.2019
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №5
ул. Забайкальская, 26
Первичный приём взрослых
Терапевт
Бесплатно
3 отзыва

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