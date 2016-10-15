Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Бобылева Татьяна Павловна
6.0
0
Бобылева Татьяна Павловна
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Среднее образование, Акушерство и гинекология, сертификат №727180513023 от 15.10.2016 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Овсянникова
Елена Львовна
Акушер
6.0
0
Записаться
Брсоян
Сильва Вараздатовна
Акушер
6.0
0
Записаться
Авхимюк
Екатерина Валерьевна
Акушер
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...