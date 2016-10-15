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Бобылева Татьяна Павловна
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Бобылева Татьяна Павловна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Среднее образование, Акушерство и гинекология, сертификат №727180513023 от 15.10.2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
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