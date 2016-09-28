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Бобынцев Илья Андреевич
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Бобынцев Илья Андреевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», стоматология, 2006 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск. Сертификат специалиста. Специальность: Стоматология ортопедическая. Дата выдачи 09.12.2017 г. ;
  • ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск. Сертификат специалиста. Специальность: Стоматология хирургическая. Дата выдачи 28.09.2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дентал Студио
ул. Большая, 9
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
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