Болдырев Максим Николаевич

Институт психотерапии и клинической психологии, "Трансактный анализ в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск

Институт психотерапии и клинической психологии, "Комплексный интегративный подход в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск

Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, "Введение в дет. и подростк. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства у детей и подростков", 2017 г.