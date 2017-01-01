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  3. Болдырев Максим Николаевич
Болдырев Максим Николаевич
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Болдырев Максим Николаевич

Директор клиники
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

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Курсы повышения квалификации
  • Институт психотерапии и клинической психологии, "Трансактный анализ в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск
  • Институт психотерапии и клинической психологии, "Комплексный интегративный подход в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск
  • Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, "Введение в дет. и подростк. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства у детей и подростков", 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальний восток
ул. Ухтомского, 12
Консультация взрослых
Директор клиники
По запросу
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