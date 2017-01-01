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Болдырев Максим Николаевич
6.0
0
Болдырев Максим Николаевич
Директор клиники
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Институт психотерапии и клинической психологии, "Трансактный анализ в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск
Институт психотерапии и клинической психологии, "Комплексный интегративный подход в терапии зависимости и созависимости", г. Хабаровск
Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, "Введение в дет. и подростк. Психотерапия посттравматического стрессового расстройства у детей и подростков", 2017 г.
ХКИРО, Восстановительный подход к образовательной организации. Работа с многоуровневыми конфликтами в стадии эскаляции", 2017 г.
Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, Когнитивная-поведенческая терапия зависимостей, 2017 г.
Ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, Когнитивная-поведенческая терапия аддиктивного поведения, 2016 г.
Институт психотерапии и клинической психологии, "Эмоциональный интеллект и основы девиантного поведения", г. Хабаровск
Институт психотерапии и клинической психологии, "Гештальт терапии для жизни и консультирования", г. Хабаровск
Еще 5
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дальний восток
ул. Ухтомского, 12
Консультация взрослых
Директор клиники
По запросу
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