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  3. Бондарчук Екатерина Евгеньевна
Бондарчук Екатерина Евгеньевна
6.0
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Бондарчук Екатерина Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатр", 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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