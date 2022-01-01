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Бородаенко Александр Николаевич
6.3
0
Бородаенко Александр Николаевич
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат, "Стоматология общей практики" №332400027395, до 2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Регион
ул. Калинина, 76
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
Регион
ул. Калинина, 77
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
0 отзывов
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