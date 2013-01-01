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Бородина Юлия Витальевна
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Бородина Юлия Витальевна

Логопед
Стаж 10 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, специализация "Логопедия", 2011 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • "Нарушение звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения. Использование логопедических зондов". г. Владивосток, 2013г.
  • "Организация индивидуальной и групповой логопедической работы с ребёнком с дизартрией". г. Владивосток, 2013г.
  • "Логопедический массаж в коррекции дизартрии". г. Владивосток, 2013 г.
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Адреса и стоимость приёма
Психологический консультационный центр
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Первичный приём детей
Логопед
1200 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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