Бородина Юлия Витальевна
Стаж 10 лет
Принимает детей
Область профессиональных интересов:
Индивидуальная, групповая и подгрупповая работа с детьми с дислалией, дизартрией, общим, системным и фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Логопедический массаж.
Коррекция заикания у взрослых и детей.
Индивидуальная, групповая и подгрупповая работа с детьми с дислалией, дизартрией, общим, системным и фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Логопедический массаж.
Коррекция заикания у взрослых и детей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 3
Первичный приём детей
Логопед
1200 р
Вторичный приём детей
Логопед
700 р
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