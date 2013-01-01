Бородина Юлия Витальевна

"Нарушение звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения. Использование логопедических зондов". г. Владивосток, 2013г.

"Организация индивидуальной и групповой логопедической работы с ребёнком с дизартрией". г. Владивосток, 2013г.

"Логопедический массаж в коррекции дизартрии". г. Владивосток, 2013 г.