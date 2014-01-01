Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Шавкунова Ольга Анатольевна
6.0
0
Шавкунова Ольга Анатольевна
Логопед
Стаж 4 года
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
2014г. - образование по программе "Логопедия"
Курсы повышения квалификации
2013г. - мастер-классы "Использование дидактических игр и природного материала в коррекционной работе со школьниками"
2013г. - форум "Образовательные технологии интеграции и инклюзии: стратегии достижения успеха"
2013г. - практический курс "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии"
2013г. - повышение квалификации "Нарушения звукопроизношения у детей. Коррекция звукопроизношения при дизартрии. Использование логопедических постановочных зондов"
2013г. - повышение квалификации "Заикание у дошкольников и младших школьников. Механизмы, проявления, обследования, коррекционная работа"
2014г. - повышение квалификации "Кубики Зайцева в обучении чтению детей с ОНР"
2014г. - повышение квалификации "Раннее развитие и обучение детей от 0 до 4 лет"
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Логопед
1500 р
Вторичный приём детей
Логопед
1000 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Степанова
Анна Геннадьевна
Логопед
6.3
2
Записаться
Сибирцева
Татьяна Борисовна
Логопед
,
Дефектолог
6.0
0
Записаться
Пекарникова
Ирина Алексеевна
Логопед
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...