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  3. Шавкунова Ольга Анатольевна
Шавкунова Ольга Анатольевна
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Шавкунова Ольга Анатольевна

Логопед
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 2014г. - образование по программе "Логопедия"
Курсы повышения квалификации
  • 2013г. - мастер-классы "Использование дидактических игр и природного материала в коррекционной работе со школьниками"
  • 2013г. - форум "Образовательные технологии интеграции и инклюзии: стратегии достижения успеха"
  • 2013г. - практический курс "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём детей
Логопед
1500 р
Вторичный приём детей
Логопед
1000 р
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