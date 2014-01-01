Шавкунова Ольга Анатольевна

2013г. - мастер-классы "Использование дидактических игр и природного материала в коррекционной работе со школьниками"

2013г. - форум "Образовательные технологии интеграции и инклюзии: стратегии достижения успеха"

2013г. - практический курс "Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии"