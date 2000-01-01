Бойко Елена Леонидовна

Цикл усовершенствования, ИПКСЗ (г. Санкт-Петербург), 2008 г.

II Всероссийская научная конференция "Психология психических состояний: актуальные теоретические и прикладные проблемы" (г. Казань), 2013 г.

Повышение квалификации "IX Санкт-Петербургский саммит психологов" (г. Санкт-Петербург), 2015 г.