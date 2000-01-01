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Бойко Елена Леонидовна
6.3
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Бойко Елена Леонидовна
Психолог
Стаж 19 лет
Принимает детей
Практический психолог индивидуальное и семейное консультирование детей, терапия интеллектуальных и поведенческих нарушений. Работа со взрослыми, тренинги. Родительский клуб.
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Информация о враче
Образование
Хабаровский Государственный Педагогический Университет, специализация "Практическая психология", 1999 г. окончания.
Квалификация педагог-психолог, по специальности "Психология", Хабаровский Государственный Педагогический Университет, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
Цикл усовершенствования, ИПКСЗ (г. Санкт-Петербург), 2008 г.
II Всероссийская научная конференция "Психология психических состояний: актуальные теоретические и прикладные проблемы" (г. Казань), 2013 г.
Повышение квалификации "IX Санкт-Петербургский саммит психологов" (г. Санкт-Петербург), 2015 г.
Семинар-тренинг по программе "Системные семейные расстановочные методики на ассоциативных метаморфических картах и куклах" (г. Ростов на Дону), 2016 г.
Повышение квалификации "Десятый Санкт-Петербургский саммит психологов" (г. Санкт-Петербург), 2016 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Член российской ассоциации БОС
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Формула Здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Лермонтова, 24
Первичный приём взрослых
Психолог
2000 р
Первичный приём детей
Психолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1000 р
Вторичный приём детей
Психолог
1000 р
1 отзыв
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