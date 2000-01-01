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  3. Моисеева Анастасия Николаевна
Моисеева Анастасия Николаевна
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Моисеева Анастасия Николаевна

Психолог
Стаж 13 лет
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Информация о враче
Образование
  • ХГИК, Психологический факультет, 2000 - 2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курс – тренинг "Телефонное консультирование", 2002 г.
  • Участие в тренинге "Свобода быть собой", 2002-2003 гг.
  • Участие в семинаре тренинге "Насилие над женщиной. Проблемы траффикинга", 2003 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
2000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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