Моисеева Анастасия Николаевна
Стаж 13 лет
Медицинский психолог психотерапевтического центра.
Семейный терапевт. Гештальт-терапевт.
Личностно-ориентированная терапия,
интегративная клиническая психотерапия при неврозах, депрессиях, у больных с проблемами зависимости и суицидальным поведением, системная семейная терапия,
Гештальт-терапия, психологическое тестирование личностных и интеллектуальных особенностей.
Семейный терапевт. Гештальт-терапевт.
Личностно-ориентированная терапия,
интегративная клиническая психотерапия при неврозах, депрессиях, у больных с проблемами зависимости и суицидальным поведением, системная семейная терапия,
Гештальт-терапия, психологическое тестирование личностных и интеллектуальных особенностей.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Психолог
2500 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
2000 р
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
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