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Бреднева Александра Викторовна
7.2
4
Бреднева Александра Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Специализация "Стоматология терапевтическая", 1994 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тубер
ул. Марсовая, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Тубер 2
ул. Ленина, 28
Консультация взрослых
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Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва
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