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Харин Александр Александрович
6.8
2

Харин Александр Александрович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Премьер
ул. Тургенева, 96 кор. 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
New life
ул. Блюхера, 5
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

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