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Харин Александр Александрович
6.8
2
Харин Александр Александрович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Адреса и стоимость приёма
Премьер
ул. Тургенева, 96 кор. 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
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New life
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2 отзыва
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