Земцовская Наталья Александровна

Специализируется на проблемах детско-родительских отношений подростков и их родителей. Родители могут обращаться за консультацией по проблематике подросткового возраста. В своей работе использует техники: гештальт - подхода, метафорические инструменты, арт-терапию, Юнгианскую песочную терапию.