Земцовская Наталья Александровна
Стаж 16 лет
Принимает детей
Специализируется на проблемах детско-родительских отношений подростков и их родителей. Родители могут обращаться за консультацией по проблематике подросткового возраста. В своей работе использует техники: гештальт - подхода, метафорические инструменты, арт-терапию, Юнгианскую песочную терапию.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Фабричный, 23А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр. Трамвайный, 5А
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Первичный приём детей
Психолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Психолог
По запросу
Вторичный приём детей
Психолог
По запросу
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