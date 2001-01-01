Царева Оксана Владимировна
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Владеет методами УЗИ-исследования органов брюшной полости и почек, сосуды шеи и головы, артерии и вены нижних конечностей, сердца, поверхностно расположенных органов.
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ул. Советская, 2
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УЗИ-специалист
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