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  3. Царева Оксана Владимировна
Царева Оксана Владимировна
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Царева Оксана Владимировна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Амурская Государственная Медицинская Академия, г. Благовещенск, специализация "Лечебное дело", 2001 г. окончания.
  • Удостоверение по специальности "Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов, мягких тканей и суставов" от 2013 г.
  • Сертификат по специальности: "Ультразвуковая диагностика" от 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • Первичная специализация по специальности "Ультразвуковая диагностика" , ДВГМУ ,2002 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач УЗИ в Городской больнице №3, 2003 - 2008 гг.
  • Врач УЗИ в КГБУЗ “Краевая клиническая больница №2", 2008 - 2013 гг.
  • Врач УЗИ в “Белой клинке” с 2011 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Белая клиника
ул. Советская, 2
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Белая клиника
ул. Тургенева, 49
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Городская поликлиника №16
ул. Ленина, 21
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
Бесплатно
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