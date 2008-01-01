Царева Валентина Александровна
Стаж 7 лет
Принимает детей
Работа с детьми раннего возраста (4 года), имеющими отставание в речевом развитии;
Коррекция нарушенного звукопроизношения, автоматизация поставленных звуков у детей, подростков и взрослых;
Устранение общего недоразвития речи;
Устранение фонетико-фонематического недоразвития речи;
Устранение заикания у подростков и взрослых;
Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.
Коррекция нарушенного звукопроизношения, автоматизация поставленных звуков у детей, подростков и взрослых;
Устранение общего недоразвития речи;
Устранение фонетико-фонематического недоразвития речи;
Устранение заикания у подростков и взрослых;
Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 19
Первичный приём взрослых
Логопед-дефектолог
850 р
Первичный приём детей
Логопед-дефектолог
850 р
Вторичный приём взрослых
Логопед-дефектолог
650 р
Вторичный приём детей
Логопед-дефектолог
650 р
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