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  3. Царева Валентина Александровна
Царева Валентина Александровна
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Царева Валентина Александровна

Логопед-дефектолог
Стаж 7 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный гуманитарный университет. Присвоена квалификация: учитель-логопед, учитель-олигофренопедагог. 2008 г. - 2013 г.
  • ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет». Диплом о профессиональной переподготовке по программе: Учитель русского языка и литературы, 2015 г. - 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Центр Позитивной Психотерапии
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 19
Первичный приём взрослых
Логопед-дефектолог
850 р
Первичный приём детей
Логопед-дефектолог
850 р
Вторичный приём взрослых
Логопед-дефектолог
650 р
Вторичный приём детей
Логопед-дефектолог
650 р
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