Царева Валентина Александровна

Работа с детьми раннего возраста (4 года), имеющими отставание в речевом развитии;

Коррекция нарушенного звукопроизношения, автоматизация поставленных звуков у детей, подростков и взрослых;

Устранение общего недоразвития речи;

Устранение фонетико-фонематического недоразвития речи;

Устранение заикания у подростков и взрослых;

Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.