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Центр Позитивной Психотерапии
0.5
Рейтинг

Центр Позитивной Психотерапии

В клинике 4 врача
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Адреса
пер. Дзержинского, 19
3-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Услуги психолога, психотерапевта, психиатра, логопеда, детского психолога, семейного психолога, семейного психотерапевта, нейропсихолога.

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Врачи работающие в клинике
Докунова Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Докунова Екатерина Владимировна

Психолог, Директор клиники
Стаж 14 лет
Психолог, Директор клиники
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Неудачина Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Неудачина Татьяна Александровна

Психолог
Стаж 5 лет
Психолог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Дёмина Мария Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дёмина Мария Сергеевна

Психолог
Стаж 10 лет
Психолог
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Царева Валентина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Царева Валентина Александровна

Логопед-дефектолог
Стаж 7 лет
Логопед-дефектолог
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Принимает детей

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