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Центр Позитивной Психотерапии
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Услуги психолога, психотерапевта, психиатра, логопеда, детского психолога, семейного психолога, семейного психотерапевта, нейропсихолога.
ООО «Центр Позитивной Психотерапии».
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Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Принимает детей