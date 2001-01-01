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Черепнин Алексей Иванович
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1
Черепнин Алексей Иванович
Окулист (офтальмолог)
,
Хирург-офтальмолог
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
Томский медицинский институт, лечебно-профилактическое дело, 1974 г. окончания
Первичная специализация по офтальмологии в 68 интернатуре медицинского состава, г. Рига, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Факоэмульсификация катаракты», ГУ МНТК «МГ» им. С. Н. Федорова, г. Москва, 2003 г.
Повышение квалификации «Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний органа зрения», ГОУ ДПО СпбМАПО, г. Санкт-Петербург, 2005 г.
Повышение квалификации по специальности «Офтальмология», ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Постоянный участник съездов офтальмологов России.
Участник V Евро-азиатской конференции по офтальмохирургии.
Участник XVII офтальмологического конгресса «Белые ночи».
Участник VII конгресса Межрегиональной ассоциации врачей-офтальмологов.
Участник заседания Российского глаукомного общества.
Еще 2
Опыт работы
Врач-офтальмолог военных госпиталей, 1979-2001 гг.
Врач-офтальмолог, врач-офтальмолог-хирург, ООО «Дальневосточный центр охраны зрения», 2001 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный центр охраны зрения
Доступна онлайн запись
пер. Облачный, 78А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
3070 р
Хирург-офтальмолог
3070 р
1 отзыв
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