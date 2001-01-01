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Черепнин Алексей Иванович
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Черепнин Алексей Иванович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 39 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Томский медицинский институт, лечебно-профилактическое дело, 1974 г. окончания
  • Первичная специализация по офтальмологии в 68 интернатуре медицинского состава, г. Рига, 1979 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Факоэмульсификация катаракты», ГУ МНТК «МГ» им. С. Н. Федорова, г. Москва, 2003 г.
  • Повышение квалификации «Лазерные интраокулярные методы лечения заболеваний органа зрения», ГОУ ДПО СпбМАПО, г. Санкт-Петербург, 2005 г.
  • Повышение квалификации по специальности «Офтальмология», ИПКСЗ, г. Хабаровск, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник съездов офтальмологов России.
  • Участник V Евро-азиатской конференции по офтальмохирургии.
  • Участник XVII офтальмологического конгресса «Белые ночи».
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Опыт работы
  • Врач-офтальмолог военных госпиталей, 1979-2001 гг.
  • Врач-офтальмолог, врач-офтальмолог-хирург, ООО «Дальневосточный центр охраны зрения», 2001 г. - по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный центр охраны зрения
Доступна онлайн запись
пер. Облачный, 78А
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
3070 р
Хирург-офтальмолог
3070 р
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