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Чичило Олег Сергеевич
6.0
0
Чичило Олег Сергеевич
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Лукадент
ул. Фрунзе, 119
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
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