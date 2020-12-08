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Сороковский Артём Анварович
6.3
0
Сороковский Артём Анварович
Стоматолог-ортопед
,
Хирург-имплантолог
,
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат «Стоматология хирургическая»№ 0727180479320 до 08.12.2020 г.
Сертификат «Стоматология общей практики»№ 0727310083338 до 23.12.2022 г.
Сертификат «Стоматология ортопедическая»№ 0727310085255 до 13.03.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Зубная Фея
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 81А
Консультация взрослых
Стоматолог общей практики
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Стоматолог-ортопед
300 р
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300 р
0 отзывов
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