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Чиликина Оксана Ивановна
6.0
0
Чиликина Оксана Ивановна
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, Педиатрия, 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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