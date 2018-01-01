Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Цуканова Галина Викторовна
6.0
0
Цуканова Галина Викторовна
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Томский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1977 г. окончания.
Сертификат по специальности "Онкология", 2018 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Онколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Новикова
Ольга Юрьевна
Онколог
,
Заместитель главного врача
6.0
0
Записаться
Гори
Людмила Андреевна
Онколог
,
Акушер-гинеколог
5.7
0
Записаться
Прохорова
Ю. А.
Онколог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...