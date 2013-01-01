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Масловская Виктория Борисовна
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Масловская Виктория Борисовна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Главный врач, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1991 г. окончания.
  • нтернатура по специальности "Акушерство и гинекология" квалификация -Врач-акушер –гинеколог, Роддом №2, Хабаровск ,1992 г. окончания.
  • Сертификат по "УЗ диагностике", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, выдан 2013 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по "УЗ диагностике", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, выдан 2013 г.
  • Сертификат по "Акушерству и гинекологии", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, выдан в 2014 г.
  • ИПКСЗ, "Экспертиза временной нетрудоспособности", 2015 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Начинала работать по распределению акушером-гинекологом в поселке Хор.
  • В Хабаровске работала в 1 и 4 женских консультациях.
  • В ООО "Ланта" работает с 2018 года.
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Гинеколог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1400 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
Акушер-гинеколог
2100 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1250 р
Гинеколог-эндокринолог
1450 р
Акушер-гинеколог
1575 р
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
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