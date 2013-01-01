Масловская Виктория Борисовна
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Много лет занималась образовательными программами в области репродуктивного здоровья в г. Москва.
Основная специализация:
-гинекологическая эндокринология
-патология шейки матки
-заместительная гормональная терапия климактерического периода
-бесплодие
Основная специализация:
-гинекологическая эндокринология
-патология шейки матки
-заместительная гормональная терапия климактерического периода
-бесплодие
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Гинеколог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1400 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
Акушер-гинеколог
2100 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1250 р
Гинеколог-эндокринолог
1450 р
Акушер-гинеколог
1575 р
ул. Ремесленная, 9
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