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Ковалева Тамара Даниловна
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Ковалева Тамара Даниловна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Московский Институт им. Сеченова, по специальности "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • ДГМУ по специальности "Акушерство и гинекологии", 2001 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава по эндокринной патологии в акушерстве и гинекологии, 2011 г.
  • Повышение квалификации ДВГМУ, "Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии", 2016 г.
  • Сертификат "Акушерство и гинекология", выдан ДВГМУ, действителен с 19.02.2016 г. по 18.02.2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Эстетик Холл
Доступна онлайн запись
ул. Комсомольская, 94
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
1500 р
Женская консультация Центрального района
ул. Запарина, 8
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
Бесплатно
9 отзывов

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