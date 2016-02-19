Ковалева Тамара Даниловна

Дополнительная специализация – эндокронология в акушерстве и гинекологии. Аспирант кафедры «Акушерство и гинекология» Дальневосточного государственного медицинского университета. Оказывает консультативную помощь при: бесплодие, невынашивание беременности, нарушение менструального цикла, доброкачественных органов репродуктивной системы(матки, придатков, гиперпластических процессах эндометрия, эндометриде) • Нейроэндокринных гинекологических синдромах (предменструальный синдром, поликистозные яичники), патологии периода (климактерический синдром, профилактика остепороза, индивидуальный подбор заместительной гормОказывает консультативную помощь при :

• Бесплодие

• Невынашивание берональной терапии), воспалительных заболеваниях органов малого таза ( в том числе обследование на наличие инфекций, передаваемых половым путем и индивидуальная терапия при выявлении возбудителя), патология шейки матки (кольпоскопия), контрацепция – индивидуальный подбор, консультативный осмотр беременных женщин