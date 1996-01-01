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Димаков Виктор Иванович
6.0
0
Димаков Виктор Иванович
Стоматолог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Стоматология", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология-терапевтическая, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Ленина, 37
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
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