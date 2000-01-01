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Шенгелия Зураб Кукуриевич
6.0
0
Шенгелия Зураб Кукуриевич
Ортопед
,
Хирург
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2000 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, по специальности "Травматология и ортопедия", 2006 г.
Сертификат по специальности "Хирургия", 2016 г.
Сертификат по специальности "Травматология и ортопедия", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Ортопед
1200 р
0 отзывов
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