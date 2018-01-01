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Драновский Виталий Лейбович
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Драновский Виталий Лейбович

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия", 1977 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Первичная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
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