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Духовная Алена Анатольевна
5.7
1
Духовная Алена Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, стоматология, 1988 г. окончания.
Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен до 18.02.2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
1 отзыв
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