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Духовная Алена Анатольевна
5.7
1

Духовная Алена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, стоматология, 1988 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", действителен до 18.02.2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стоматологическая поликлиника №19
пер. Забайкальский, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
Бесплатно
1 отзыв

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