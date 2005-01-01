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Дьячковская Екатерина Александровна
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Дьячковская Екатерина Александровна
Врач общей практики (семейный врач)
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2005 г. окончания.
Ординатура по специальности "Общая врачебная практика", 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинико-диагностический центр
ул. Карла Маркса, 109
Первичный приём взрослых
Врач общей практики (семейный врач)
По запросу
0 отзывов
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