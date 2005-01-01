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Емешкин Максим Игоревич
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Емешкин Максим Игоревич

Флеболог, Ангиохирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Сердечно-сосудистая хирургия, 2018 г.
Участие в ассоциациях
  • Действующий член ассоциации флебологов России, ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Ангиохирург
1300 р
Флеболог
1300 р
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Ангиохирург
1300 р
Флеболог
1300 р
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Флеболог
1500 р
Сердечно-сосудистый хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1100 р
Сердечно-сосудистый хирург
1100 р
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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