Емешкин Максим Игоревич

Действующий член ассоциации флебологов России, ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России. Имеет более чем 10 летний опыт лечения пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей, включая как современные медикаментозные, так и малоинвазивные хирургические методики лечения данной группы пациентов.

При хирургических вмешательства используются современные амбулаторные методы лечения не требующие послеоперационного нахождения в стационаре с минимальным периодом послеоперационной реабилитации.