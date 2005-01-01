Емешкин Максим Игоревич
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Действующий член ассоциации флебологов России, ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России. Имеет более чем 10 летний опыт лечения пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей, включая как современные медикаментозные, так и малоинвазивные хирургические методики лечения данной группы пациентов.
При хирургических вмешательства используются современные амбулаторные методы лечения не требующие послеоперационного нахождения в стационаре с минимальным периодом послеоперационной реабилитации.
При хирургических вмешательства используются современные амбулаторные методы лечения не требующие послеоперационного нахождения в стационаре с минимальным периодом послеоперационной реабилитации.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Шеронова, 6
Первичный приём взрослых
Ангиохирург
1300 р
Флеболог
1300 р
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Ангиохирург
1300 р
Флеболог
1300 р
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Флеболог
1500 р
Сердечно-сосудистый хирург
1500 р
Вторичный приём взрослых
Флеболог
1100 р
Сердечно-сосудистый хирург
1100 р
ул. Краснодарская, 2В
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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