Флеболог в Хабаровске

Флеболог - это специалист, который занимается лечением заболеваний вен, при которых происходит поражение вследствие нарушения тока крови по различным причинам.



Флебологи Хабаровска специализируются на диагностике и лечении таких заболевания как:

- венозная недостаточность;

- все виды флебитов, тромбофлебитов;

- трофические язвы и расстройства;

- варикоз;

- тромбоз вен.



Признаки, указывающие на то, что Вам необходимо обратиться консультация флеболога:

- частые судороги, тяжесть в ногах;

- отеки голени к вечеру;

- видимые расширенные вены;

- трофические язвы и отмирание тканей.



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