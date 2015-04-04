Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ерега Евгений Федорович
6.0
0
Ерега Евгений Федорович
Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Сертификат специалиста "Хирургия", от 04.04.2015 г.
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кулида
Иван Михайлович
Онколог
,
Хирург
6.0
0
Записаться
Мусаев
Рамазан Этибарович
Хирург
,
Хирург-колопроктолог
6.5
1
Записаться
Егорова
Мария Леонидовна
Хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...