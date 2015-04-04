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Ерега Евгений Федорович
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Ерега Евгений Федорович

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат специалиста "Хирургия", от 04.04.2015 г.
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника семейной медицины
ул. Карла Маркса, 60
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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