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  3. Федорчук Сергей Борисович
Федорчук Сергей Борисович
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Федорчук Сергей Борисович

Онколог, Уролог
Стаж 43 года
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Образование

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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Онколог
1250 р
Уролог
1250 р
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