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Федорчук Сергей Борисович
6.0
0
Федорчук Сергей Борисович
Онколог
,
Уролог
Стаж 43 года
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
ул. Шеронова, 6
Консультация взрослых
Онколог
1250 р
Уролог
1250 р
0 отзывов
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