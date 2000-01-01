Калинина Виктория Олеговна
Стаж 14 лет
Доступен вызов на дом
Проведение индивидуальной психотерапии, психотерапевтических консультаций, психотерапевтических групп и тренингов, продвижение услуг центра, встречи с врачами, подготовка и проведение презентаций, выступления в СМИ (пресса, телевидение).
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Нарколог
2500 р
Психиатр
2500 р
Психотерапевт
2500 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
2000 р
Психиатр
2000 р
Психотерапевт
2000 р
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
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