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Калинина Виктория Олеговна
6.5
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Калинина Виктория Олеговна

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1996-2002 гг.
  • ДВГМУ, Клиническая интернатура по специальности "Психиатрия и медицинская психология", 2002-2003 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по психиатрии, 2006 г.
  • Базовый курс по Позитивной Психотерапии, Центр Позитивной Психотерапии, сертификат WIFF, 2007-2008 гг.
  • Курсы повышения квалификации по психотерапии, программа повышения квалификации в семинаре «Открытие экзистенциального опыта», Д.А.Леонтьев (г. Москва), 2008 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2002-2003гг. - врач-интерн в разных подразделениях больницы и диспансера (амбулаторно и в стационаре)
  • 2003-2004гг. - участковый врач-психиатр диспансера, МУЗ «Психиатрическая больница им. И.Б.Галанта», психо­неврологический диспансер
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Адреса и стоимость приёма
Клиник-А
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 96
Первичный приём взрослых
Нарколог
2500 р
Психиатр
2500 р
Психотерапевт
2500 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
2000 р
Психиатр
2000 р
Психотерапевт
2000 р
Краевая клиническая психиатрическая больница
ул. Серышева, 33
Первичный приём взрослых
Психотерапевт
По запросу
3 отзыва

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