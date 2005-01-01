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  3. Селезнева-Кшевина Марина Алексеевна
Селезнева-Кшевина Марина Алексеевна
7.7
8

Селезнева-Кшевина Марина Алексеевна

Нарколог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 4 года / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2005 г. окончания.
  • Государственный сертификат по специальности "Психиатрия", 2006 г.
  • Государственный сертификат по специальности "Психиатрия-наркология", 2008 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по теме медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, 2012 г.
  • Получены два удостоверения по программам "Экспертиза временной нетрудоспособности» и «Актуальные вопросы оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Меди
ул. Шеронова, 4 кор. 2
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
8 отзывов

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