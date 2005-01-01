Селезнева-Кшевина Марина Алексеевна
Стаж 4 года / Врач первой категории
Опубликованы две научные работы. Владеет следующими методиками: ботулинотерапия, векторный лифтинг Radiess и mesoRadiesse, обьемное моделирование лица и тела, контурная пластика, коррекция и удаление татуажа/тату, тредлифтинг (мезонити), нитевая подтяжка мягких тканей лица нитями Aptos.
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