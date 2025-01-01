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  3. Галямова Лилия Ивановна
Галямова Лилия Ивановна
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Галямова Лилия Ивановна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • Саратовский государственный медицинский институт, Лечебноек дело, 1992 г.
  • Сертификат по Терапии №0727180510468, до 07 февраля 2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
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