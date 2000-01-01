Галынина Елена Юрьевна
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
Высококвалифицированный специалист, чуткий и внимательный врач. Создатель и руководитель центра здоровья «ТАЛИСМАН», его идейный вдохновитель и отзывчивый человек. Имеет 14 опубликованных научных статей в медицинских изданиях.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 99
Консультация взрослых
Психиатр
3000 р
Нарколог
3000 р
Психиатр-нарколог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
1500 р
Психиатр
1500 р
Психиатр-нарколог
1500 р
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