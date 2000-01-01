  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Галынина Елена Юрьевна
Галынина Елена Юрьевна
6.5
1

Галынина Елена Юрьевна

Нарколог, Психиатр, Психиатр-нарколог
Стаж 26 лет / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1992 г. окончания.
  • Интернатура на базе КПБ по специальности "Психиатрия", 1992-1993 г.
  • Сертификат на право работы по оказанию специализированной медицинской помощи психически больным, 2000 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Диплом по специальности "Психиатрия-наркология", 2004 г.
  • ИПКСЗ, Сертификат по специальности "Психиатрия", 2011 г.
  • ДВГМУ, Диплом по специальности "Организация здравоохранения и общественного здоровья"., 2013 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Регулярно принимает участие в съездах Психиатров и различных международных научно-практических конференциях как в России так и за рубежом.
  • С 2009г. является действующим членом Национального наркологического общества (ННО).
Опыт работы
  • Преподавала курс «Психиатрия» в медицинском колледже.
  • С 2009 г. - успешно возглавляет медицинский центр Талисман.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Талисман
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 99
Консультация взрослых
Психиатр
3000 р
Нарколог
3000 р
Психиатр-нарколог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Нарколог
1500 р
Психиатр
1500 р
Психиатр-нарколог
1500 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи