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Гашимов Рауф Енгибарович
6.0
0
Гашимов Рауф Енгибарович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Хирургия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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