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Гераймович Виталий Иванович
6.0
0
Гераймович Виталий Иванович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Хирургия, 272405273084 по 12.04.2022 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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