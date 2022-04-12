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Гераймович Виталий Иванович
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Гераймович Виталий Иванович

Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
  • Хирургия, 272405273084 по 12.04.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №11
ул. Суворова, 38
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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