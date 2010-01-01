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Гергель Виктория Александровна
6.0
0
Гергель Виктория Александровна
Эпидемиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специализация "Медико-профилактическое дело", 2010 г. окончания
Сертификат по специальности "Эпидемиология", № 0727180510035, до 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
0 отзывов
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