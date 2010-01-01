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Гергель Виктория Александровна
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Гергель Виктория Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специализация "Медико-профилактическое дело", 2010 г. окончания
  • Сертификат по специальности "Эпидемиология", № 0727180510035, до 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Первичный приём взрослых
Эпидемиолог
По запросу
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