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  3. Гершгорина Ольга Владимировна
Гершгорина Ольга Владимировна
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Гершгорина Ольга Владимировна

Психолог
Стаж 3 года
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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Психолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1000 р
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Ханкайская, 30
Первичный приём взрослых
Психолог
1500 р
Вторичный приём взрослых
Психолог
1000 р
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