  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Гудимов Павел Сергеевич
Гудимов Павел Сергеевич
6.0
0

Гудимов Павел Сергеевич

Психолог, Директор клиники
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Московский Городской Педагогический Университет, специализация "Психология", 2013 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Вершина-Хабаровск
ул. Земляничная, 12
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи