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Жавненко Татьяна Федоровна
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Жавненко Татьяна Федоровна
Терапевт
Стаж 37 лет
Применяет методику иглорефлексотерапии.
Отличник здравоохранения РФ.
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Информация о враче
Образование
Благовещенский ГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Святовой
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
0 отзывов
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