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  3. Жавненко Татьяна Федоровна
Жавненко Татьяна Федоровна
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Жавненко Татьяна Федоровна

Терапевт
Стаж 37 лет
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский ГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Святовой
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Терапевт
1300 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
0 отзывов

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