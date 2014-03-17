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  3. Жданкина Екатерина Александровна
Жданкина Екатерина Александровна
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Жданкина Екатерина Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", действителен с 17.03.2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Региостом
ул. Руднева, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
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