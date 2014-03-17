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Жданкина Екатерина Александровна
6.0
0
Жданкина Екатерина Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Сертификат "Стоматология ортопедическая", действителен с 17.03.2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Региостом
ул. Руднева, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
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Стоматолог-терапевт
По запросу
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