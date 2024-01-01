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Региостом
0.0
Рейтинг

Региостом

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Руднева, 39
2-й этаж, оф. 34
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Лечение, протезирование, диагностика, профессиональная гигиена зубов.

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Врачи работающие в клинике
Служаев Иван Иванович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Служаев Иван Иванович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
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Животов Сергей Владимирович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Животов Сергей Владимирович

Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Попова Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Татьяна Валерьевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жданкина Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жданкина Екатерина Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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