- Главная
- Все клиники
- Региостом
Региостом
В клинике 4 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение, протезирование, диагностика, профессиональная гигиена зубов.
Консультация - 300 руб.
ООО "Региостом".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре