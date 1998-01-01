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Жеравов Вячеслав Викторович
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Жеравов Вячеслав Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1998 г. окончания
  • ДВГМУ, Анесезиология и реаниматология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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