  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Житкова Людмила Алексеевна
Житкова Людмила Алексеевна
6.3
1

Житкова Людмила Алексеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Ставропольский ГМИ, 1967 год, «Стоматология»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи