Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Житкова Людмила Алексеевна
6.3
1
Житкова Людмила Алексеевна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Ставропольский ГМИ, 1967 год, «Стоматология»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская стоматологическая поликлиника №22
ул. Краснореченская, 177А
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Филоненко
Ольга Вячеславовна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
6.0
0
Записаться
Матвеева
Наталья Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.3
1
Записаться
Лисянская
Марина Евгеньевна
Стоматолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...