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Жукова Василина Владимировна

Жукова Василина Владимировна

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет (стоматология). 1996г.
  • Интернатура по специальности «стоматология ортопедическая» квалификация – врач-стоматолог-ортопед на кафедре ортопедической стоматологии ХГМИ. 1997г.
  • Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО ДВГМУ «Стоматология ортопедическая». Срок действия 5 лет. 2020г.
Курсы повышения квалификации
  • 2020 г. – ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России «Избранные вопросы ортопедической стоматологии»
  • 2009 г. – ГОУ ВПО ДВГМУ Росздарва по избранным вопросам ортопедической стоматологии.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
650 р

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