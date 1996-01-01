Жукова Василина Владимировна

Мои профессиональные навыки:

• Работа с металлокерамическими коронками

• Работа с коронками на основе диоксид циркония

• Работа с керамическими вкладками (e-max) коронками, мост.протезами

• Съемное протезирование: бюгельные, акриловые, пластинчатые и нейлоновые

• Проведение функциональной и эстетической реабилитации

• Проведение полного съемного протезирования в сложных клинических случаях

• Протезирование на имплантах