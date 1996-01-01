Жукова Василина Владимировна
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Мои профессиональные навыки:
• Работа с металлокерамическими коронками
• Работа с коронками на основе диоксид циркония
• Работа с керамическими вкладками (e-max) коронками, мост.протезами
• Съемное протезирование: бюгельные, акриловые, пластинчатые и нейлоновые
• Проведение функциональной и эстетической реабилитации
• Проведение полного съемного протезирования в сложных клинических случаях
• Протезирование на имплантах
• Работа с металлокерамическими коронками
• Работа с коронками на основе диоксид циркония
• Работа с керамическими вкладками (e-max) коронками, мост.протезами
• Съемное протезирование: бюгельные, акриловые, пластинчатые и нейлоновые
• Проведение функциональной и эстетической реабилитации
• Проведение полного съемного протезирования в сложных клинических случаях
• Протезирование на имплантах
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
650 р