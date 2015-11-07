Глухов Николай Петрович

Врач высшей категории, имеет большой практический опыт по организации здравоохранения, много лет работал в заведующим отделения в государственном лечебном учреждении. В 2007 году открыл собственный бизнес : врачебную практику по стоматологии. В настоящее время является учредителем ООО «Мед Интеллект» и ведущим врачом стоматологом ортопедом, специализирующимся по гнатологии.