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  3. Глухов Николай Петрович
Глухов Николай Петрович
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Глухов Николай Петрович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Стоматология", 1986 г. окончания.
  • Интернатура "Детская стоматология".
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", от 07.11.2015 г.
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Адреса и стоимость приёма
Гармония
ул. Владивостокская, 22
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
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