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Гармония
В клинике 8 врачей
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Информация
Компания предоставляет полный спектр услуг современной стоматологии, а также эксклюзивные методики и технологии диагностики, лечения, протезирования и выравнивания зубов.
Консультация - 300 руб. - врач
Консультация профессора - 1200 руб.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
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Принимает детей
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 1 год
Стаж 1 год
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Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
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Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей