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Гармония
0.0
Рейтинг

Гармония

В клинике 8 врачей
Адреса
ул. Владивостокская, 22
оф. 11
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
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Сб.
Вс.
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Информация

Компания предоставляет полный спектр услуг современной стоматологии, а также эксклюзивные методики и технологии диагностики, лечения, протезирования и выравнивания зубов.

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Врачи работающие в клинике
Синяков Владислав Павлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Синяков Владислав Павлович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 9 лет
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Принимает детей
Глухова Юлия Михайловна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Глухова Юлия Михайловна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Васильева Валентина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильева Валентина Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
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Принимает детей
Гейко Денис Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гейко Денис Викторович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Глухов Ярослав Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухов Ярослав Николаевич

Стоматолог
Стаж 1 год
Стоматолог
Стаж 1 год
Запись онлайн недоступна
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Петько Анна Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петько Анна Аркадьевна

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
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Глухов Николай Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухов Николай Петрович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Шарабарина Нина Кузьминична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шарабарина Нина Кузьминична

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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