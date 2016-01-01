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  3. Голдабина Елена Алексеевна
Голдабина Елена Алексеевна
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Голдабина Елена Алексеевна

Акушер
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Акушерство и гинекология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
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